Ipercity Christmas Show | un calendario di eventi gratuiti fino alla vigilia di Natale
È in arrivo a Padova l’appuntamento con Ipercity Christmas Show, il calendario di iniziative natalizie promosso dal Centro Commerciale Ipercity, in programma dall’8 al 24 dicembre nella piazza centrale della galleria.Natale a IpercityUn programma pensato prima di tutto per i più piccoli e per le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
È tempo di Christmas Show da Ipercity!? Segna gli appuntamenti di questo mese pieno di magia, laboratori e sorprese per tutta la famiglia!? 8 dicembre | 16:00 - 19:00? Vieni a giocare con Ivone... ti aspettano anche dei gadget speciali!? 14 dicemb - facebook.com Vai su Facebook
