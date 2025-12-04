Ior rapporto di sostenibilità | Niente investimenti a favore di aborto armi porno o nucleare
Vaticano, l’Istituto per le Opere di Religione pubblica il primo rapporto di sostenibilità: avanti con la trasparenza finanziaria, coerentemente con le regole di Basilea. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Ogni anno il rapporto “Ecosistema Urbano" di Legambiente costruisce una classifica della sostenibilità delle maggiori città italiane partendo da 19 indicatori. Ogni parametro assegna una quota dei 100 punti teorici disponibili, costruiti su obiettivi ritenuti reali - facebook.com Vai su Facebook
“ #Mediterraneo e #MarNero, preoccupazioni sulla sostenibilità della #pesca”: il rapporto Vai su X
Ior, rapporto di sostenibilità: “Niente investimenti a favore di aborto, armi, porno o nucleare” - Vaticano, l’Istituto per le Opere di Religione pubblica il primo rapporto di sostenibilità: avanti con la trasparenza finanziaria, coerentemente con le regole ... repubblica.it scrive
Ior pubblica primo report sostenibilità, aderisce a Basilea III - L'Istituto per le opere di religione (Ior) pubblica per la prima volta un Rapporto di sostenibilità e aderisce alle regole di Basilea III per la trasparenza finanziaria. Come scrive ansa.it
Da Ior primo report sostenibilità, aderisce a Basilea III - L'Istituto per le opere di religione (Ior) pubblica per la prima volta un Rapporto di sostenibilità e aderisce alle regole di Basilea III per la trasparenza finanziaria. Come scrive msn.com
Vaticano, Leone XIV cancella la riforma finanziaria di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «mutua collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. Secondo milanofinanza.it
Papa Leone XIV limita i poteri dello Ior/ Motu proprio: investimenti finanziari Vaticano condivisi con Apsa - Papa Leone XIV firma il motu proprio "Coniuncta Cura" per limitare alcuni poteri di esclusività dello Ior per gli investimenti: la collaborazione con Apsa IL MOTU PROPRIO DI PAPA LEONE XIV SUL RUOLO E ... Riporta ilsussidiario.net