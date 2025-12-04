Io in tour con Michael Jackson Sul palco era un tornado creativo

Jennifer, ci racconti la prima volta che incontrò Michael Jackson? "Fu un mese prima dell'inizio delle prove per il suo Bad Tour. La band provava in una stanza, i cantanti in un'altra e i ballerini in una terza. Sapevamo che se gli piaceva ciò che sentiva, avrebbe iniziato a ballare. E infatti, quando entrò nella nostra sala prove con il suo manager Frank DeLeo, iniziò subito a ballare e a sorridere.

