Io in tour con Michael Jackson Sul palco era un tornado creativo
Oggi e domani alle 21 al teatro Nuovo, arriva ‘ Legend the show ’, il tributo a Michael Jackson con Wendel Gama che vede arrivare sul palco di Ferrara anche Jennifer Batten, la leggendaria chitarrista del Re del Pop. Jennifer, ci racconti la prima volta che incontrò Michael Jackson? "Fu un mese prima dell’inizio delle prove per il suo Bad Tour. La band provava in una stanza, i cantanti in un’altra e i ballerini in una terza. Sapevamo che se gli piaceva ciò che sentiva, avrebbe iniziato a ballare. E infatti, quando entrò nella nostra sala prove con il suo manager Frank DeLeo, iniziò subito a ballare e a sorridere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
