Investito e ucciso sulla Montanara l’addio a Gianluca Villa | Amava la sua famiglia era speciale

Imola, 4 dicembre 2025 – “Ci sono persone che, pur parlando poco, sanno farsi capire meglio di chiunque altro. Gianluca era così. Amava profondamente la sua famiglia. Parlava di loro con quello sguardo che si illumina senza bisogno di aggiungere altro. Lascia un segno che non svanirà. Rimarrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, nella gratitudine per la sua serietà, nella tenerezza per la sua umanità”. Le parole di Paola Veronesi, capo area Bologna-Ferrara e Romagna Est del Banco Bpm, pesano come macigni. Ricordano un uomo che ha lavorato per oltre 20 anni nel gruppo bancario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

