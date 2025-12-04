Invalidità civile | via libera alle visite anche presso gli ambulatori periferici di Agropoli Sala Consilina e Sapri

La Funzione Pubblica Cgil Salerno, la CGIL Salerno e il Patronato Inca Cgil provinciale accolgono con favore la decisione della Direzione Provinciale INPS di Salerno di riprendere, a partire dal 12 gennaio 2026, le visite per il riconoscimento dell'invalidità civile anche presso gli ambulatori.

