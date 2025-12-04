Certe storie di spionaggio non si consumano nei vicoli bui o negli scantinati. Si svolgono sotto il sole, tra palme e cocktail, mentre il mare cancella le impronte sulla sabbia. È il caso raccontato da Intelligence Online: un tranquillo resort di Phuket, quattro stelle nella zona di KaronKata, sarebbe stato per anni uno dei “nascondigli tropicali” usati dal Ministero della Sicurezza di Stato cinese per gestire una talpa di altissimo livello all’interno della DGSE. Il tradimento che scosse il controspionaggio francese. Il riferimento è al caso più grave di infiltrazione mai subito dai servizi francesi negli ultimi decenni: quello che portò, tra il 2017 e il 2020, alla condanna a porte chiuse di due ufficiali di intelligence, Pierre-Marie H. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Intrighi tra Francia, Cina, Thailandia: Phuket, il paradiso che copriva un tradimento