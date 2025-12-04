Intrappolate in appartamento e costrette a prostituirsi | un arresto e una denuncia
Donne “intrappolate” in un appartamento in zona stazione, sfruttate e costrette a prostituirsi per compensi irrisori, private anche della libertà personale e senza la possibilità di uscire nemmeno per i pasti. È quanto emerso da un’indagine dei Carabinieri di via Hermet, coadiuvati dai colleghi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
