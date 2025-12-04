Sono Rob, PierC, EroCaddeo e Delia i quattro finalisti di X Factor 2025. Il talent, dopo sei live, è giunto all’ultima sfida che decreterà in diretta il vincitore. Vediamo insieme cosa ci hanno rivelato sui loro inediti, sui progetti futuri e sull’emozione di far parte di questa finale. Intervista ai quattro finalisti di X Factor. È Rob la favorita di X Factor. Dopo essere stata la più votata nella semifinale, la giovane catanese si vive questa finale senza avere troppe aspettative. ROB: “ Io favorita? Non ho idea delle dinamiche fuori perché siamo senza telefoni. Non so se potrebbe essere un vantaggio, dipende tutto dal pubblico e dal televoto e ogni scelta che farà il pubblico sarà quella giusta perché è del Senato, come dice Lauro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista a Mariasole Pollio e ai finalisti di X Factor 2025: la favorita Rob, il siciliano di Delia, le lacrime di EroCaddeo e i saltelli sotto la pioggia di PierC | VIDEO