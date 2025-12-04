intervista a doris simone la mia storia tra cinema tv e tanto amore

Attrice e conduttrice di successo, Doris Simone ha deciso di lasciare, momentaneamente, il mondo dello Spettacolo, per dedicarsi maggiormente alla famiglia e al suo lavoro di imprenditrice che la porta a gestire, con successo, due b and b in Puglia. Al centro della sua vita oggi c’è più che mai l’amore, quello per il marito ma anche per se stessa e per la sua esistenza. Doris, domanda subito molto personale, cosa pensi dell’amore moderno, tra messaggi e notifiche? È veloce, spesso impaziente. Ma l’amore ha bisogno di tempo, di attesa, di sguardi che non si possono inviare con un emoji. L’amore moderno deve imparare nuovamente la lentezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

