Interventi del 118 con 15 minuti di media Modena si colloca ai primi posti in Italia
Il 118 dell'Emilia-Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. A certificarlo gli ultimi dati pubblicati da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, all'interno dell'ultimo report sulle performance di aziende sanitarie e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Report Agenas. 118 Emilia-Romagna, tempi di risposta tra i migliori d’Italia: interventi più rapidi dei 18 minuti previsti. In Romagna 15 foto - Ultimo report Agenas, i tempi di attesa del 118 dell'Emilia- ravennanotizie.it scrive
“Chiamate un’ambulanza”: in Romagna il tempo medio di attesa è 15 minuti - Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. Da corriereromagna.it
Chiamate al 118. In Romagna tempo medio di intervento di 15 minuti - Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. Come scrive msn.com
Tempi di attesa del 118, “certificata eccellenza” in Regione - Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. Segnala livingcesenatico.it
In E-R interventi del 118 in 15 minuti, è record nazionale - 445 pazienti al giorno: il sistema 118 dell'Emilia- Riporta ansa.it
In regione interventi del 118 in 15 minuti, è record nazionale - Oltre 527mila persone assistite nel 2024, una media di 1. Secondo rainews.it