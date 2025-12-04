Inter Venezia sotto accusa il turnover dei lagunari L’attacco del Messaggero
Inter News 24 Inter Venezia, le scelte di mister Giovanni Stroppa nella partita di Coppa Italia di ieri sera fanno discutere. Il duro attacco del Messaggero. L’Inter archivia agevolmente la pratica Venezia in Coppa Italia con una netta vittoria per 5-1, descritta da Il Messaggero quasi come una “scampagnata tra amici”. Nonostante una “disattenzione” difensiva, i nerazzurri hanno risolto il match tra “sorrisi e abbracci”, guadagnando l’accesso ai quarti di finale dove attenderanno la vincente tra Roma e Torino, che si affronteranno a gennaio. La rotazione di Chivu e i dubbi sul Venezia. Il match è stato l’occasione per un ampio turnover, comprensibile per l’allenatore Cristian Chivu che ha voluto ruotare i suoi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L'allenatore dell'Inter commenta la prestazione di Frattesi contro il Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia dlvr.it/TPcdyS #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Scrive msn.com
Inter, Sommer sotto accusa: le ultime verso l'Atletico Madrid, le scelte di Chivu e cosa può succedere sul mercato - Un'altra brutta prestazione per il portiere dell' Inter, protagonista in negativo nella sconfitta contro il Milan: pesa l'errore sulla conclusione di Alexis Saelemaekers, una respinta poco efficace ... Segnala msn.com