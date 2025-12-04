Inter Venezia serata da record | i centravanti riscoprono la conclusione da fuori Il dato
Inter News 24 Inter Venezia, gli attaccanti riscoprono il tiro da fuori: Esposito e Thuram scoprono nuove soluzioni. La larga vittoria per 5-1 ottenuta dall’Inter contro il Venezia negli ottavi di Coppa Italia non ha soltanto confermato la superiorità della squadra di Cristian Chivu, ma ha anche consegnato una piccola rivoluzione statistica. Per la prima volta in questa stagione, infatti, gli attaccanti nerazzurri hanno trovato la via del gol con conclusioni partite da fuori area, infrangendo un limite che resisteva da agosto e che mostrava una tendenza molto chiara nel reparto offensivo. Dalla mediana ai bomber: i nerazzurri cambiano spartito. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Inter. . Inter head to the Coppa Italia quarter-finals after thrashing Venezia 5-1, in a dominant display at San Siro. L’Inter accede ai quarti di finale di Coppa Italia travolgendo il Venezia 5-1, in una gara dominata a San Siro. - facebook.com Vai su Facebook
Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia dlvr.it/TPcdyS #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Inter ai quarti, manita al Venezia: prima perla di Pio Esposito a San Siro - 1 i lagunari e avanzano in Coppa Italia: Roma o Torino la prossima avversaria ... Da tuttosport.com
Inter, esplode definitivamente Pio Esposito. La Coppa Italia spingerà per un posto da titolare? - Inter, esplode definitivamente Pio Esposito: la Coppa Italia è stato il palcoscenico perfetto per l’attaccante In un San Siro semivuoto ma divertito dall’allegria dell’Inter “B”, la serata di Coppa It ... Lo riporta calcionews24.com
SI PARTE! È iniziata INTER-VENEZIA! 21:02 - Venezia: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it
Inter-Venezia 5-1, ottavi di finale di Coppa Italia: festa del gol e turnover per i nerazzurri - Chivu cambia molti uomini, lascia a riposo Lautaro, Dimarco, Acerbi, Barella, Calhanoglu e Sommer. Riporta msn.com
Inter, notte magica per Francesco Pio Esposito: la statistica non mente! - Inter, notte magica a San Siro: Francesco Pio Esposito segna il suo primo gol ufficiale in Coppa Italia. Lo riporta calcionews24.com
Esposito, prima gioia a San Siro con l’Inter. Unico in rete in tutte le competizioni - Ottima la prestazione di Pio Esposito che trova anche un gran gol dalla distanza e conferma quanto si dice su di lui ... Riporta msn.com