Inter Venezia serata da record | i centravanti riscoprono la conclusione da fuori Il dato

Inter News 24 Inter Venezia, gli attaccanti riscoprono il tiro da fuori: Esposito e Thuram scoprono nuove soluzioni. La larga vittoria per 5-1 ottenuta dall’Inter contro il Venezia negli ottavi di Coppa Italia non ha soltanto confermato la superiorità della squadra di Cristian Chivu, ma ha anche consegnato una piccola rivoluzione statistica. Per la prima volta in questa stagione, infatti, gli attaccanti nerazzurri hanno trovato la via del gol con conclusioni partite da fuori area, infrangendo un limite che resisteva da agosto e che mostrava una tendenza molto chiara nel reparto offensivo. Dalla mediana ai bomber: i nerazzurri cambiano spartito. 🔗 Leggi su Internews24.com

