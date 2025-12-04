Inter Venezia passaggio del turno con goleada per i nerazzurri Segnali importanti per Chivu

Inter News 24 Inter Venezia: i nerazzurri passano il turno in controllo totale: giovani protagonisti e segnali importanti per Chivu, che ha ottenuto diverse risposte. L’ Inter supera agevolmente il Venezia negli ottavi di Coppa Italia e conquista l’accesso ai quarti senza mai dover ricorrere a sforzi particolari. La gara di San Siro conferma il divario tecnico tra le due squadre, con i lagunari — unica formazione di Serie B ancora in corsa — costretti soprattutto a contenere. Nonostante la partita si sia indirizzata presto, restano alcune immagini destinate a durare, simboliche del momento e del futuro nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, passaggio del turno con goleada per i nerazzurri. Segnali importanti per Chivu

Leggi anche questi approfondimenti

Inter. . Inter head to the Coppa Italia quarter-finals after thrashing Venezia 5-1, in a dominant display at San Siro. L’Inter accede ai quarti di finale di Coppa Italia travolgendo il Venezia 5-1, in una gara dominata a San Siro. - facebook.com Vai su Facebook

Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia dlvr.it/TPcdyS #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Dove vedere Inter-Venezia, diretta tv e streaming del match - Venezia sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato ... Segnala passioneinter.com

Coppa Italia, Inter-Venezia: dove vedere la partita in tv - Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Come scrive today.it

Inter-Venezia (ottavi di Coppa Italia): orario, dove vederla in TV e pronostico - La Coppa Italia sarà trasmessa anche quest'anno in esclusiva da Mediaset, nello specifico la sfida tra Inter e Venezia andrà in onda su Italia 1 e sarà dunque visibile in chiaro. Si legge su msn.com

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Esposito (7) primo gol al Meazza, Thuram (8) redivivo con doppietta, Diouf (7,5) rivelazione - L’Inter di Cristian Chivu bagna il debutto stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 5- Secondo msn.com

SI PARTE! È iniziata INTER-VENEZIA! 21:02 - Venezia: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it scrive

Coppa Italia: a “San Siro” l’Inter ne fa 5 al Venezia e accede ai quarti di finale - Nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia, ad avere la meglio sono i nerazzurri, che conquistano la qualificazione al turno successivo con una vittoria schiacciante sul ... Da ilovepalermocalcio.com