Inter News 24 Inter Venezia, non solo Cocchi: Chivu lancia due giovani dall’InterU23! Esordio assoluto in prima squadra per Spinaccé e Bovo. La netta vittoria ottenuta negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia non sarà ricordata soltanto per il passaggio del turno e la goleada, ma anche per la coraggiosa “linea verde” adottata da Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter, forte del risultato acquisito, ha deciso di attingere a piene mani dal serbatoio dell’Under 23, lanciando nella mischia diversi giovani talenti. Il primo a entrare è stato Matteo Cocchi: il promettente laterale ha rilevato l’esterno brasiliano Luis Henrique al 60?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Venezia, non solo Cocchi: Chivu lancia due giovani dall’InterU23! Esordio assoluto in prima squadra per loro