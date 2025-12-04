Inter-Venezia le pagelle | Thuram centra due obiettivi 7 Venturi migliore dei suoi 6

Nessuna insufficienza tra i nerazzurri, in cui convince Diouf non solo per il gol. In sofferenza tante delle riserve veneziane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Venezia, le pagelle: Thuram centra due obiettivi, 7. Venturi migliore dei suoi, 6

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inter make light work of Venezia in Coppa Italia Vai su X

Inter batte Venezia 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri ai quarti affronteranno la vincente di Roma-Torino. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2025/12/03/coppa-italia-venezia-travolto-linter-sul-velluto-approda-ai-quarti_3e7e8238-e89f - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Thuram (7) torna al gol, Esposito (7) primo sigillo a San Siro - L'Inter dilaga a San Siro con il Venezia e passa il turno di Coppa Italia. Scrive msn.com

PAGELLE E TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1: Diouf indemoniato, grandi segnali da Thuram. Luis Henrique sprecone - Venezia: da Diouf e Luis Henrique a Frattesi e Pio Esposito top e flop della sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia ... Segnala calciomercato.it

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Esposito (7) primo gol al Meazza, Thuram (8) redivivo con doppietta, Diouf (7,5) rivelazione - L’Inter di Cristian Chivu bagna il debutto stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 5- msn.com scrive

Pagelle di Inter-Venezia 5-1: Diouf apre, Thuram e Bonny chiudono. E segna pure Pio Esposito - 1 i top e flop del match: Diouf alla sua prima gioia, poi Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny. Si legge su sport.virgilio.it

Inter-Venezia 5-1, pagelle e tabellino: Thuram inarrestabile, Diouf si sblocca, Esposito e Bonny lasciano sempre il segno - Aprono Diouf e Esposito, al primo goal a San Siro, poi si scatena Thuram: doppietta per il francese che torna a segnare dopo quasi tre mesi. Si legge su msn.com

Inter-Venezia, le pagelle: Thuram e Pio Esposito protagonisti, male Carlos Augusto - Come tutti i compagni di reparto, prende sul serio il test. repubblica.it scrive