Inter-Venezia le pagelle | Diouf lievita Esposito mostra i muscoli

Tutto facile per la Beneamata negli ottavi di Coppa Italia, un carico di appunti positivi per mister Chivu. Inter-Venezia finisce 5-1: le pagelle della squadra nerazzurra. Serata tranquilla per la retroguardia Martinez 6: effettua la prima parata al minuto 64. Impreciso nelle giocate podaliche, incolpevole sulla rete subita. Ma per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Venezia, le pagelle: Diouf lievita, Esposito mostra i muscoli

