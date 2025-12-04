Inter Venezia le pagelle di Tuttosport Thuram il migliore Frattesi piccola sorpresa

Inter News 24 Inter Venezia: le pagelle di Tuttosport per la sfida di Coppa Italia vinta dai nerazzurri con il risultato di 5-1 sulla formazione veneta. La larga vittoria per 5-1 ottenuta contro il Venezia permette ai nerazzurri di Cristian Chivu di archiviare con entusiasmo l’ottavo di Coppa Italia e di guadagnare la qualificazione ai quarti. Una gara utile per valutare la condizione dei meno impiegati, che hanno risposto con personalità meritando voti complessivamente molto alti. Difesa solida, Martinez torna titolare, Bisseck e De Vrij comandano. Tra i pali, Josep Martinez si merita un 6: qualche imprecisione iniziale in impostazione, ma la sua presenza ha comunque dato sicurezza e la serata non ha richiesto interventi complessi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, le pagelle di Tuttosport. Thuram il migliore, Frattesi piccola sorpresa

