Inter Venezia l’analisi del Giornale Elogi infiniti per questi due calciatori nerazzurri

Inter News 24 Inter Venezia, l’analisi del Giornale. Tra le scelte dei due tecnici e la grande prestazione di due calciatori nerazzurri, che hanno prevalso su tutti. L’Inter ha liquidato la pratica Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia con un netto 5-1, esibendo una prova convincente che proietta i nerazzurri ai quarti contro la vincente tra Roma e Torino. Il giorno dopo il match, Il Giornale ha analizzato la prestazione della squadra, concentrandosi in particolare sull’effetto del turnover e sulla disparità di forze in campo. Coppa Italia e il fattore campo. Secondo l’analisi del quotidiano, la formula della Coppa Italia che prevede la gara secca nello stadio della squadra di categoria superiore riduce drasticamente le possibilità di sorpresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

