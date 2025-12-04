Inter News 24 Inter Venezia: San Siro applaude i giovani: Esposito e Diouf brillano nella notte di Coppa. Segnali importanti per Chivu tra conferme e certezze. La vittoria dell’Inter sul Venezia negli ottavi di Coppa Italia assume i contorni di una serata simbolica per il progetto tecnico di Cristian Chivu, che ha potuto osservare da vicino la crescita dei suoi talenti più giovani. In un San Siro non gremito ma coinvolto dall’entusiasmo della formazione rinnovata, i nerazzurri hanno dominato un avversario dimesso e ricco di seconde linee, trasformando l’impegno in una vetrina ideale per testare e valorizzare elementi di prospettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Venezia la vetrina perfetta per mettersi in mostra. Vittoria con distacco in campo con le seconde linee