Inter Venezia la reazione di Bisseck al gol di Bonny fa il giro del web | – VIDEO
Inter News 24 Inter Venezia, diventa virale la reazione di Bisseck al gol del compagno di squadra Bonny. Il VIDEO che fa il giro del web. L’Inter ha dimostrato la sua superiorità superando il Venezia con un netto 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra, pur schierando molte seconde linee, ha offerto una prova convincente a San Siro, assicurandosi il passaggio del turno. Il risultato finale, frutto di un gioco aggressivo e di un’ottima condizione fisica, premia le scelte dell’allenatore Cristian Chivu che ha concesso ampio spazio a chi ha giocato meno, come il centrocampista Diouf, autore del primo gol, e gli attaccanti Pio Esposito e Marcus Thuram, quest’ultimo autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
L'allenatore dell'Inter commenta la prestazione di Frattesi contro il Venezia - facebook.com Vai su Facebook
ASCOLTI TV OTTAVI DI FINALE #COPPAITALIA Juventus-Udinese 2.623.000 Atalanta-Genoa 691.000 Napoli-Cagliari 1.885.000 Inter-Venezia 2.141.000 Vai su X
Inter-Venezia 5-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: i nerazzurri dilagano, gli highlights - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Bisseck a SM : "Sono inca...to per il gol preso. Quando gioco da terzo posso aiutare anche davanti" - Arrivato ai microfoni di Sport Mediaset, Yann Bisseck, difensore dell’Inter, commenta con soddisfazione la vittoria contro il Venezia. Riporta msn.com
Inter, Bisseck: "Abbiamo giocato bene, peccato per il gol preso" - Le parole del difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck, ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Inter, domanda sul futuro dopo il Venezia: la risposta di uno dei nerazzurri - Finito nel vortice delle critiche, stasera il tedesco, al termine del successo sul Venezia, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Si legge su spaziointer.it
Inter, Bisseck: “Il gol preso fa male. Voci di mercato? Non penso al futuro” - Venezia, dalla sponda nerazzurra è arrivato anche Yann Bisseck. Riporta msn.com
Pagelle TS - Bisseck straripante, Diouf ex oggetto misterioso, Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta - Sufficiente la prova di Martinez, qualche errore in impostazione ma non fatica più di tanto. Da msn.com