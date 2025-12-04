Inter News 24 Inter Venezia, diventa virale la reazione di Bisseck al gol del compagno di squadra Bonny. Il VIDEO che fa il giro del web. L’Inter ha dimostrato la sua superiorità superando il Venezia con un netto 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra, pur schierando molte seconde linee, ha offerto una prova convincente a San Siro, assicurandosi il passaggio del turno. Il risultato finale, frutto di un gioco aggressivo e di un’ottima condizione fisica, premia le scelte dell’allenatore Cristian Chivu che ha concesso ampio spazio a chi ha giocato meno, come il centrocampista Diouf, autore del primo gol, e gli attaccanti Pio Esposito e Marcus Thuram, quest’ultimo autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Venezia, la reazione di Bisseck al gol di Bonny fa il giro del web: – VIDEO