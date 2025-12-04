Inter Venezia è la partita delle prime volte Dal gol di Diouf all’esordio di Bovo e Spinaccé

di Lorenzo Vezzaro Inter Venezia, la vittoria per 5-1 dei nerazzurri corrisponde alla serata delle prime volte. Primo gol con l’Inter di Diouf e tante altre. La larga vittoria in Coppa Italia contro il Venezia ha regalato all’Inter non solo il passaggio del turno, ma anche una serata ricca di “prime volte” che hanno messo in mostra il potenziale della nuova generazione nerazzurra. In una San Siro più silenziosa del solito, ma attenta ai segnali provenienti dal campo, diversi giocatori hanno infatti colto pienamente l’occasione offerta da Cristian Chivu, tecnico rumeno classe 1980. Diouf protagonista: personalità, corsa e un gol che apre nuovi scenari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia è la partita delle prime volte. Dal gol di Diouf all’esordio di Bovo e Spinaccé

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter. . Inter head to the Coppa Italia quarter-finals after thrashing Venezia 5-1, in a dominant display at San Siro. L’Inter accede ai quarti di finale di Coppa Italia travolgendo il Venezia 5-1, in una gara dominata a San Siro. Vai su Facebook

Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia dlvr.it/TPcdyS #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Inter-Venezia 5-1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny - 1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny ... sport.sky.it scrive

Inter-Venezia 5-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: i nerazzurri dilagano, gli highlights - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Secondo msn.com

SI PARTE! È iniziata INTER-VENEZIA! 21:02 - Venezia: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Lo riporta sport.virgilio.it

Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali - Alle 21:00 a San Siro in diretta in chiaro su Italia 1 in TV e su Infinity in streaming si gioca Inter- Da fanpage.it

Coppa Italia, Inter-Venezia: dove vedere la partita in tv - Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Riporta today.it