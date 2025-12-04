Inter Venezia è la partita del riscatto | tante conferme e tante novità tra le fila di Chivu Le ultime

Inter News 24 Inter Venezia è stata una partita ricca di aspetti positivi. Prestazione di carattere per i nerazzurri allenati da Cristian Chivu. La larga vittoria per 5-1 ottenuta a San Siro contro il Venezia consegna ai nerazzurri il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove a febbraio affronteranno la vincente di Roma-Torino. La serata, però, non ha avuto solo valore sportivo: per Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, era l’occasione per valutare la condizione e l’affidabilità di chi aveva fino a questo momento trovato meno spazio. Secondo l’analisi del Corriere della Sera, il Venezia – unica squadra di Serie B ancora in corsa – ha scelto di cambiare interamente l’undici titolare rispetto al campionato, rendendo il confronto poco equilibrato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia è la partita del riscatto: tante conferme e tante novità tra le fila di Chivu. Le ultime

Argomenti simili trattati di recente

L'allenatore dell'Inter commenta la prestazione di Frattesi contro il Venezia - facebook.com Vai su Facebook

Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia dlvr.it/TPcdyS #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Inter-Venezia 5-1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny - 1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny ... Da sport.sky.it

Inter-Venezia 5-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: i nerazzurri dilagano, gli highlights - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

SI PARTE! È iniziata INTER-VENEZIA! 21:02 - Venezia: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali - Alle 21:00 a San Siro in diretta in chiaro su Italia 1 in TV e su Infinity in streaming si gioca Inter- Segnala fanpage.it

Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Riporta msn.com

Coppa Italia, Inter-Venezia: dove vedere la partita in tv - Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Riporta today.it