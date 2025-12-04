Inter Venezia Chivu | Tante cose positive stasera questo gruppo ha fame

Una serata scivolata via senza intoppi, brillante nelle trame di gioco e ricca di spunti incoraggianti. L’Inter archivia la pratica Venezia con un autoritario 5-1 e stacca il pass per il turno successivo di Coppa Italia. È un Cristian Chivu soddisfatto quello che si presenta davanti alle telecamere di Sport Mediaset. “Quello che mi è piaciuto di più è stato l’atteggiamento, il rispetto mostrato verso l’avversario. Questo gruppo ha fame, vuole dare continuità al lavoro fatto in questi mesi e lo si è visto. Sono contento per chi ha esordito a San Siro, soprattutto i ragazzi dell’Under 23, e per Diouf che ha giocato 90 minuti e trovato il gol. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

News recenti che potrebbero piacerti

Inter make light work of Venezia in Coppa Italia Vai su X

Inter batte Venezia 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri ai quarti affronteranno la vincente di Roma-Torino. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2025/12/03/coppa-italia-venezia-travolto-linter-sul-velluto-approda-ai-quarti_3e7e8238-e89f - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia, Inter-Venezia, formazioni ufficiali: Chivu lascia fuori tanti big, ecco a chi tocca - Esordio in questa edizione della Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa a San Siro: le formazioni ufficiali. Riporta sport.virgilio.it

Chivu a SM : "Sono felice per tutti, tante cose belle stasera. Frattesi ha avuto i minuti che meritava, e forse..." - Una partita liscia come l’olio, con tante belle note positive: l’Inter avanza a passo di danza in Coppa Italia superando il Venezia per 5- Secondo msn.com

Inter, Chivu: “Diouf ha avuto pazienza e intelligenza. Attacco? Spuntano i casi ma per me…” - it: "Siamo contenti per la prestazione, per l'atteggiamento e ... Secondo fcinter1908.it

Inter-Venezia, Chivu stravolge la formazione e manda in campo le riserve: titolare anche un U23 - Tante riserve in campo per l'Inter di Chivu per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Venezia. Scrive spaziointer.it

Chivu si gode l’Inter e rilancia: “È già successo, forse non se ne sono accorti” - Il tecnico nerazzurro commenta il netto successo di San Siro in Coppa Italia contro il Venezia: ecco le sue parole ... Segnala tuttosport.com

Diouf, doppio Thuram ma pure Frattesi: l'Inter sperimentale regala ottime indicazioni a Chivu - "Devo dare fiducia ai ragazzi, se lo meritano e io stesso devo fare delle prove". Riporta tuttomercatoweb.com