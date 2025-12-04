Inter Venezia 5-1 tutto facile per la squadra di Chivu | i nerazzurri sul velluto a San Siro sono ai quarti di finale di Coppa Italia Il recap

Inter Venezia, la squadra di Chivu domina 5-1: doppietta del francese e gol di Esposito, Diouf e Bonny, inutile la rete di Sagrado per i lagunari. L’ Inter non fa sconti e risponde a distanza alle rivali, staccando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia con una prova di forza impressionante. A San Siro, contro il Venezia, va in scena un monologo nerazzurro che si conclude con un rotondo 5-1, un risultato che certifica lo stato di salute della squadra guidata da Chivu e la profondità di una rosa capace di chiudere la pratica in poco più di mezz’ora. I nerazzurri volano al turno successivo in scioltezza, regalando spettacolo al pubblico di casa e confermando le ambizioni su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Venezia 5-1, tutto facile per la squadra di Chivu: i nerazzurri sul velluto a San Siro, sono ai quarti di finale di Coppa Italia. Il recap

