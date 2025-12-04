Inter tutto facile | 5 gol al Venezia e quarti di Coppa Italia

Come da copione, l'Inter non lascia scampo al Venezia, assicurandosi con un largo 5-1 l'accesso ai quarti di Coppa Italia. A San Siro, nonostante i nerazzurri schierino le seconde linee, bastano 20 minuti per archiviare la pratica. Apre le danze, Diouf al 18'. Il tempo di riprendere il gioco e Pio Esposito mette in cassaforte il risultato, al 20'. Gli uomini di Stroppa non trovano la forza per reagire. Al 34' è Thuram a mettere dentro il 3-0, risultato con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa, subito la doppietta di Thuram, al 51'. Il Venezia mette a segno il gol della bandiera al 66' con Sagrado. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, tutto facile: 5 gol al Venezia e quarti di Coppa Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter, tutto troppo facile: turnover e festa del gol, Venezia dominato 5-1 |?Il Napoli vince ai rigori Vai su X

L'INTER VOLA AI QUARTI Tutto facile a San Siro per i nerazzurri contro il Venezia ? - facebook.com Vai su Facebook

Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. sportmediaset.mediaset.it scrive

Tutto troppo facile per l'Inter: 5-1 al Venezia e pass per i quarti di Coppa Italia - Nerazzurri che di fatto risolvono la pratica già nel primo tempo, segnando due gol co ... Da msn.com

L’inter dilaga in Coppa Italia con le seconde linee, strapazza il Venezia 5-1: ai quarti Roma o Torino - Vittoria convincente per l'Inter che non trova intoppi e vince contro il Venezia per 5- Lo riporta fanpage.it

Inter Venezia 5-1, tutto facile per la squadra di Chivu: i nerazzurri sul velluto a San Siro, sono ai quarti di finale di Coppa Italia. Il recap - 1: doppietta del francese e gol di Esposito, Diouf e Bonny, inutile la rete di Sagrado per i lagunari L’Inter non fa sconti e risponde a distanza alle rival ... Lo riporta juventusnews24.com

Inter, tutto troppo facile: turnover e festa del gol, Venezia dominato 5-1 | Il Napoli vince ai rigori - Chivu cambia molti uomini: Diouf si sblocca, gran gol di Esposito e doppietta di Thuram, gioia anche per Bonny ... Si legge su msn.com

Inter ai quarti, manita al Venezia: prima perla di Pio Esposito a San Siro - 1 i lagunari e avanzano in Coppa Italia: Roma o Torino la prossima avversaria ... Scrive tuttosport.com