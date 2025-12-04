Inter tutto facile | 5 gol al Venezia e quarti di Coppa Italia

Come da copione, l'Inter non lascia scampo al Venezia, assicurandosi con un largo 5-1 l'accesso ai quarti di Coppa Italia. A San Siro, nonostante i nerazzurri schierino le seconde linee, bastano 20 minuti per archiviare la pratica. Apre le danze, Diouf al 18'. Il tempo di riprendere il gioco e Pio Esposito mette in cassaforte il risultato, al 20'. Gli uomini di Stroppa non trovano la forza per reagire. Al 34' è Thuram a mettere dentro il 3-0, risultato con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa, subito la doppietta di Thuram, al 51'. Il Venezia mette a segno il gol della bandiera al 66' con Sagrado. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

