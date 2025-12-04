Inter Ranocchia | La fascia di capitano a Icardi mi fece male Stankovic mi aiutò a rifiutare la Juventus

Oggi opinionista ed esperto del settore, qualche anno fa difensore dell’Inter: Andrea Ranocchia è stato il primo capitano dopo l’era Zanetti, ma il suo percorso in nerazzurro non è sempre stato facile. Proprio lui, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato del suo periodo alla Beneamata: “ La fascia ereditata da Zanetti fu una responsabilità enorme, anche se c’è stata la possibilità che non la indossassi. Era il 2014 ero in Brasile con la nazionale e arrivarono due offerte importanti: una era il rinnovo con l’inter, l’altra da parte della Juventus e Conte spingeva per raggiungerlo a Torino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Ranocchia: “La fascia di capitano a Icardi mi fece male, Stankovic mi aiutò a rifiutare la Juventus”

