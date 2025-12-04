Inter presentata la campagna di Natale 2025 | il video è irriverente Calha versione DJ

Il Natale è il momento in cui tutto si trasforma in condivisione: ci ricorda che non siamo mai soli, che facciamo parte di qualcosa di più grande. È così anche nella Famiglia Nerazzurra, un luogo che accoglie, unisce e celebra le differenze di chi ne fa parte. Con la campagna “ Home Never Alone ”, l’Inter vuole raccontare proprio questo: il valore universale della famiglia e dell’inclusione, pilastri dell’identità interista che durante le feste diventano ancora più profondi e sentiti. Il progetto, pensato per un pubblico internazionale, intreccia tradizioni, passioni e storie diverse sotto un’unica casa condivisa, quella nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it