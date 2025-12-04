Inter Pio Esposito e i gol in tutte le competizioni | l’attacco nerazzurro al sicuro

In questa stagione l’Inter ha invertito una tendenza che ormai aleggiava sulla parte nerazzurra di Milano da diverso tempo. Con gli acquisti mirati e con la promozione di Pio Esposito, Marotta è riuscito ad assicurare alla formazione di Cristina Chivu qualità e gol che arrivano non solo da parte di Lautaro e Thuram. Con Bonny e il giovane attaccante italiano, entrambi a segno nella partita di Coppa Italia contro il Venezia, la Beneamata ha avuto la riprova di quanto fossero necessarie doti importanti anche a partire dalla panchina. Pio Esposito, tra l’altro, ha segnato anche il suo primo gol a San Siro, andando cosi a segno in tutte le competizioni giocate dall’Inter fino a questo momento, incluso il Mondiale per Club e diventando il primo interista della stagione a riuscire in questo intendo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Pio Esposito e i gol in tutte le competizioni: l’attacco nerazzurro al sicuro

