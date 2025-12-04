Inter parla Thuram | Importante l’atteggiamento oltre ai gol Siamo un gruppo forte il nostro obiettivo è…

Inter, Thuram protagonista assoluto: dopo la doppietta al Venezia in Coppa Italia l’attaccante ha raccontato le sue sensazioni Nel postpartita di Inter-Venezia, valido per gli ottavi di Coppa Italia e terminato 5-1 per i nerazzurri, Marcus Thuram ha commentato la sua prestazione. L’attaccante della Beneamata, autore di una doppietta e premiato come migliore in campo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, parla Thuram: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…»

Contenuti che potrebbero interessarti

? Parla #Pastorello: «Futuro #Acerbi e #DeVrij? L'#Inter deciderà a fine stagione». L'agente avvisa: «Qualcuno sarà libero di trattare, porteremo opzioni ai giocatori». Porte aperte al rinnovo: «I ragazzi sono attaccatissimi all'Inter, si trovano benissimo». - facebook.com Vai su Facebook

? #Allegri: "Si parla di feroce determinazione dell'Inter per cancellare derby della scorsa stagione: la squadra ha capito la lezione di Parma? Nei primi minuti con la Roma abbiamo sbagliato tecnicamente, a Parma è vero, ma con il Napoli in 10 abbiamo batt Vai su X

Inter, Thuram: "Atteggiamento importante stasera, siamo un gruppo forte" - Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia contro. Riporta tuttomercatoweb.com

Inter, parla Thuram: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…» - Inter, Thuram protagonista assoluto: dopo la doppietta al Venezia in Coppa Italia l’attaccante ha raccontato le sue sensazioni Nel postpartita di Inter- calcionews24.com scrive

Marcus Thuram: "Siamo tutti leader. E' questa la forza dell'Inter" - Ai microfoni di Inter TV, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro il Venezia, gara che. Da tuttomercatoweb.com

Thuram a InterTV: “In campo per dare il meglio. Se mi sento un leader? Nell’Inter…” - L'Inter riceve il Venezia al Meazza per il suo esordio negli ottavi di Coppa Italia, la vincente sfiderà Roma o Torino ... Lo riporta msn.com

Inter, tegola Thuram: quanto starà fermo l’attaccante - La bella e netta vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga che vale la prima posizione in classifica ha lasciato strascichi di cui si sarebbe fatto volentieri a meno: nel ... Si legge su ilgiornale.it

Iddrissou: "Sogno di esordire con l'Inter, Thuram il mio modello". Poi parla dell'Italia U19 - Jamal Iddrissou, centravanti dell'Italia Under 19 e di proprietà dell'Inter, ha parlato al sito ufficiale della FIGC alla vigilia del. Secondo m.tuttomercatoweb.com