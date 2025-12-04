Inter parla Thuram | Importante l’atteggiamento oltre ai gol Siamo un gruppo forte il nostro obiettivo è…

Calcionews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Thuram protagonista assoluto: dopo la doppietta al Venezia in Coppa Italia l’attaccante ha raccontato le sue sensazioni Nel postpartita di Inter-Venezia, valido per gli ottavi di Coppa Italia e terminato 5-1 per i nerazzurri, Marcus Thuram ha commentato la sua prestazione. L’attaccante della Beneamata, autore di una doppietta e premiato come migliore in campo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter parla thuram importante l8217atteggiamento oltre ai gol siamo un gruppo forte il nostro obiettivo 2328230

© Calcionews24.com - Inter, parla Thuram: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…»

Contenuti che potrebbero interessarti

inter parla thuram importanteInter, Thuram: "Atteggiamento importante stasera, siamo un gruppo forte" - Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia contro. Riporta tuttomercatoweb.com

inter parla thuram importanteInter, parla Thuram: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…» - Inter, Thuram protagonista assoluto: dopo la doppietta al Venezia in Coppa Italia l’attaccante ha raccontato le sue sensazioni Nel postpartita di Inter- calcionews24.com scrive

inter parla thuram importanteMarcus Thuram: "Siamo tutti leader. E' questa la forza dell'Inter" - Ai microfoni di Inter TV, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro il Venezia, gara che. Da tuttomercatoweb.com

inter parla thuram importanteThuram a InterTV: “In campo per dare il meglio. Se mi sento un leader? Nell’Inter…” - L'Inter riceve il Venezia al Meazza per il suo esordio negli ottavi di Coppa Italia, la vincente sfiderà Roma o Torino ... Lo riporta msn.com

Inter, tegola Thuram: quanto starà fermo l’attaccante - La bella e netta vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga che vale la prima posizione in classifica ha lasciato strascichi di cui si sarebbe fatto volentieri a meno: nel ... Si legge su ilgiornale.it

Iddrissou: "Sogno di esordire con l'Inter, Thuram il mio modello". Poi parla dell'Italia U19 - Jamal Iddrissou, centravanti dell'Italia Under 19 e di proprietà dell'Inter, ha parlato al sito ufficiale della FIGC alla vigilia del. Secondo m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Parla Thuram Importante