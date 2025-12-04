Non una partita di ordinaria amministrazione, questo no, ma una gara dal finale un po’ prevedibile quella di ieri sera a San Siro. Padroni di casa i nerazzurri di Chivu, che con una rosa ad ampio turnover si sono qualificati ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troveranno la vincente tra Roma e Torino, battendo per 5-1 gli undici della Serenissima. E dire che i ritmi lenti iniziali sembravano già favorire la squadra ospite: la sveglia in campo è suonata al 18’, con la prima vera occasione per Frattesi che riesce a calciare verso la rete, prendendola però dall’esterno. Non passano nemmeno sessanta secondi che Diouf conferma le impressioni di ascesa evidenziate all’ingresso negli ultimi minuti del derby e nella trasferta di Pisa: è suo il gol che apre per davvero la sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, muscoli da manita. Da Super Thuram a Diouf. Il gran rilancio di Chivu