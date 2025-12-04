Inter Liverpool i Reds pareggiano con il Sunderland ma Slot non fa drammi
Inter News 24 Inter Liverpool, i Reds pareggiano in Premier League ad Anfield contro il Sunderland, ma mister Arne Slot non fa drammi. L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha commentato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Sunderland, esprimendo un sentimento contrastante, diviso tra delusione e una certa comprensione per le difficoltà incontrate. LEGGI ANCHE: Biglietti Champions League, Inter Liverpool: iniziata la vendita libera dei biglietti Interrogato sulla sua reazione al risultato, il tecnico ha ammesso di sentirsi “un po’ entrambe le cose”, conscio della solidità difensiva della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com
Brutte notizie sul rientro di Denzel Dumfries: si allungano i tempi di recupero Secondo Gazzetta.it, l’esterno olandese potrebbe saltare anche le sfide con Como e Liverpool L’obiettivo dell’Inter è riaverlo a pieno regime per la semifinale di Supercoppa, in p - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, #Inter- #Liverpool e #Atalanta- #Chelsea in contemporanea martedì 9 dicembre: allerta tra aeroporti e città per l'arrivo dei tifosi inglesi Vai su X
L'Inter ringrazia Thuram e l'arbitro, ai quarti col Bayern. Liverpool fuori! - / Calcio / Champions League L'Inter ringrazia Thuram e l'arbitro, ai quarti col Bayern. Scrive tuttosport.com
Verso Inter-Liverpool: Reds vincenti nelle ultime due trasferte italiane di Champions - Questa sera a partire dalle ore 21 l'Inter ospiterà a San Siro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Riporta calciomercato.com
Verso Liverpool-Inter: nessuno come i Reds per percentuale di clean sheet in Champions - Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Riporta calciomercato.com
Inter e Liverpool le migliori in Europa secondo i dati Opta. L'analisi ad 'After Party' - Caressa: "Il Liverpool diverte tantissimo, mentre abbiamo visto l'Inter con una grande concretezza". Riporta sport.sky.it
Calciomercato Inter News/ Galatasaray non solo su Pavard, i Reds contendono un obiettivo (12 agosto 2025) - Nella lista dei giocatori che potrebbero dire addio ai nerazzurri figura il nome di Benjamin Pavard, in scadenza di contratto a giugno 2028. Lo riporta ilsussidiario.net