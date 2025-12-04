inter liverpool i reds pareggiano con il sunderland ma slot non fa drammi

Inter News 24 Inter Liverpool, i Reds pareggiano in Premier League ad Anfield contro il Sunderland, ma mister Arne Slot non fa drammi. L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha commentato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Sunderland, esprimendo un sentimento contrastante, diviso tra delusione e una certa comprensione per le difficoltà incontrate. LEGGI ANCHE: Biglietti Champions League, Inter Liverpool: iniziata la vendita libera dei biglietti Interrogato sulla sua reazione al risultato, il tecnico ha ammesso di sentirsi “un po’ entrambe le cose”, conscio della solidità difensiva della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

