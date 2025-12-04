Inter Josep Martinez torna in campo | ma l’incubo del portiere continua

La vittoria dell'Inter per 5-1 contro il Venezia in Coppa Italia è servita alla squadra per ritrovare maggiore serenità, a tutti, probabilmente, ma non a Josep Martinez che, nonostante la buona prestazione al suo ritorno in campo, non può ancora sorridere tranquillamente. Il calciatore, infatti, lo scorso 28 ottobre è stato protagonista di un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 81 anni sulla sua carrozzina elettrica. Come da ricostruzioni, l'uomo avrebbe invaso la corsia del senso opposto di marcia, lì dove stava transitando proprio Josep Martinez con la sua macchina. L'autopsia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe accertato che la causa della morte dell'uomo è ricollegabile all'impatto con l'auto del portiere nerazzurro.

