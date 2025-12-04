Inter esplode definitivamente Pio Esposito La Coppa Italia spingerà per un posto da titolare?

Inter, esplode definitivamente Pio Esposito: la Coppa Italia è stato il palcoscenico perfetto per l’attaccante In un San Siro semivuoto ma divertito dall’allegria dell’Inter “B”, la serata di Coppa Italia contro un Venezia dimesso e imbottito di riserve si trasforma in una vetrina luccicante per i giovani talenti nerazzurri di Cristian Chivu. L’attesa è finita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, esplode definitivamente Pio Esposito. La Coppa Italia spingerà per un posto da titolare?

Leggi anche questi approfondimenti

PISA-INTER: ESPLODE IL CASO "HA PAURA!" - facebook.com Vai su Facebook

Serata di soli sorrisi per l'Inter: primo gol a San Siro per Pio Esposito, golazo di Bonny, doppietta e minuti preziosi per Thuram, due assist per Frattesi, il rientro di Mkhitaryan. E poi Andy Diouf, il più atteso da San Siro: gol e grande partita. L'ultimo che esplose i Vai su X

Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - L’esordio in Champions League di Francesco Pio Esposito nel match tra Inter e Ajax non è stato sicuramente ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Dimarco, Pio Esposito, Chivu: la rivincita del made in Inter - Non è stato solo un semplice (bel) gol, un tranquillante nella notte cagliaritana che poteva complicarsi, ma qualcosa di più. gazzetta.it scrive

Inter, Lautaro in bilico: avanza Pio Esposito - In attesa di Lautaro, contro il Sassuolo potrebbe toccare ancora a Pio Esposito. corrieredellosport.it scrive

Non solo Thuram, l'Inter si rilancia con Pio Esposito - Dopo la sconfitta dolorosa in campionato contro la Juventus, i nerazzurri hanno ritrovato fiducia battendo l'Ajax 2- Segnala ansa.it

Lautaro e Pio Esposito, l'Inter vince anche a Cagliari - L'Inter supera in campo e in classifica il Cagliari e rivede l'Europa a quota nove. Da ansa.it

Lautaro e Pio Esposito rilanciano l'Inter: i nerazzurri sbancano Cagliari - Vince e convince l'Inter di Chivu, che dopo il doppio ko con Udinese e Juventus, infila il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League, proseguendo nel suo processo di crescita, che ... Segnala corrieredellosport.it