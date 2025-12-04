Inter doppio assist per Frattesi | Chivu spera nel rilancio
Archiviata la vittoria per 5-1 con il Venezia, per l’Inter è tempo di guardare avanti. I nerazzurri sono riusciti a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, grazie a una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a mettere in cascina punti pesanti e utili per le parti alte della classifica. La prossima gara è quella con il Como, in programma sabato 6 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita estremamente delicata, contro una squadra che sta stupendo addetti ai lavori e non solo. Cristian Chivu può ritenersi soddisfatto dalle prove dei suoi ragazzi, con il focus che si sposta su tutti coloro che hanno accumulato pochi minuti in questo avvio di annata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
