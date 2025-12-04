Inter | crescita Diouf doppietta Thuram e un Frattesi generoso Quanti sorrisi per Chivu

Milano, 3 dicembre 2025 – Ripensando ai giorni tra derby e Atletico Madrid, meglio prendere tutto con il sorriso. Un sorriso deciso, anche se l'avversario era il Venezia di Serie B, con un organico rivisto da Giovanni Stroppa. Perché in fondo, C ristian Chivu, di indicazioni ne porta a casa. In primo luogo cinque reti, tre nella prima mezzora, quattro in apertura di ripresa. Pratica sbrigata, senza perdere troppo tempo, andando oltre un primo quarto d'ora soporifero, con i quinti di centrocampo, Diouf e Luis Henrique, molto bassi, in totale antitesi con la filosofia del tecnico rumeno in questo primo terzo abbondante di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter: crescita Diouf, doppietta Thuram e un Frattesi generoso. Quanti sorrisi per Chivu

