Inter costretta a fare mercato | lo scambio con la Juve risolverebbe due problemi

Il Ds Ausilio ha detto che la rosa è completa, ma le possibili richieste di cessioni a gennaio di De Vrij e Frattesi potrebbero cambiare i piani nerazzurri Le cinque sconfitte nelle prime quattordici gare ufficiali dell’Inter tra Serie A, Champions League e Coppa Italia possono sembrare tante. Ma classifiche alla mano la squadra di Chivu è in piena corsa per lo scudetto, per il passaggio agli ottavi della massima competizione Uefa per club senza passare per i playoff ed è già ai quarti della competizione nazionale. Ausilio e Comolli (foto Ansa) – Calciomercato.it Anche per questo, di recente, il direttore sportivo Piero Ausilio ha dichiarato che nel mercato di gennaio il club nerazzurro potrebbe non fare nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

