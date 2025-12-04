Inter Como riposo finito per i titolari | ecco chi torna dall’inizio nella sfida di sabato

Inter News 24 Inter Como, Chivu è pronto a schierare di nuovo dall’inizio i titolarissimi per il match di sabato. Ecco chi torna dal primo minuto. Dopo il convincente successo per 5-1 in Coppa Italia contro il Venezia, l’ Inter è immediatamente tornata al lavoro ad Appiano Gentile. L’attenzione dei nerazzurri è ora focalizzata sulla prossima sfida di campionato che li vedrà impegnati contro il Como, in programma sabato sera a San Siro. Stop al turnover: il ritorno dei titolari. Il largo turnover messo in atto contro i lagunari per gli ottavi di Coppa Italia sarà ovviamente accantonato per l’impegno di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, riposo finito per i titolari: ecco chi torna dall’inizio nella sfida di sabato

