Inter Como probabili formazioni | ancora chance per Diouf?

Inter Como probabili formazioni. Archiviato il 5-1 rifilato al Venezia con un massiccio turnover, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con un obiettivo chiaro: mettere pressione a Napoli e Milan, entrambe attese da impegni complicati. I nerazzurri di Chivu, 27 punti, a -1 dalla vetta insieme alla Roma, vogliono continuare la rincorsa verso il primo posto. A San Siro, però, arriva una delle squadre più brillanti della Serie A: il Como di Cesc Fabregas, sesto in classifica e capace di esprimere un calcio moderno, aggressivo e sostenuto dal talento cristallino di Nico Paz (5 gol e 5 assist). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

