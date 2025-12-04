Inter Como parla Brambati | Sono curioso di vedere i lariani E per lo scudetto…

Inter News 24 Inter Como, Massimo Brambati è curioso di vedere in campo i lariani. Poi sgancia una bomba a dir poco clamorosa sullo scudetto. L’ex calciatore Massimo Brambati, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il prossimo impegno in campionato dei nerazzurri. Brambati ha fornito le sue valutazioni in vista di Inter-Como, gara in programma per sabato sera. Le sue dichiarazioni si concentrano sull’importanza della partita per i meneghini nella corsa al vertice. L’ex calciatore ha espresso il suo parere sul divario tecnico tra le due squadre e sulle insidie che il Como potrebbe riservare all’undici allenato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, parla Brambati: «Sono curioso di vedere i lariani. E per lo scudetto…»

Leggi anche questi approfondimenti

Le ultime da Appiano Gentile L'allenamento dell'Inter verso il Como - facebook.com Vai su Facebook

Verso #Inter-Como, pronto il ritorno in porta di Sommer. In difesa riecco Akanji e Bastoni con #Bisseck favorito su Acerbi al centro. Tornano Barella e Calhanoglu in mediana, per il terzo posto c'è #Zielinski in pole. A sinistra Dimarco, a destra ancora #CarlosAu Vai su X

Brambati: “Inter-Como? Cassetti ha sorriso quando gli ho chiesto se…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così verso Inter- Da msn.com

IL PARERE - Brambati: "Inter? Sconfitte da analizzare, insieme a Napoli, Roma e Milan dovrebbe lottare per lo Scudetto" - Massimo Brambati, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Inter a "Maracanà", trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio. napolimagazine.com scrive

Brambati: "Inter con lo spogliatoio spaccato. Deluso anche da Marotta" - A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Si legge su tuttomercatoweb.com

Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu" - L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Da tuttomercatoweb.com