Inter Como dove vederla in tv e streaming

Inter Como dove vederla. Archiviato il 5-1 rifilato al Venezia in Coppa Italia, l’Inter di Cristian Chivu torna a concentrarsi sul campionato. Sabato 6 dicembre, alle ore 18.00, a San Siro arriva il Como di Cesc Fàbregas, una delle rivelazioni di questa Serie A. Inter Como dove vederla. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia via app che tramite il sito ufficiale, con la possibilità di seguirla da smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Chi ha attivato l’opzione Zona DAZN su Sky potrà inoltre seguire l’incontro sul canale 214 del satellite (DAZN 1). Tre punti soltanto dividono Inter e Como, a testimonianza di un campionato più equilibrato del previsto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Argomenti simili trattati di recente

Sabato alle 18 l'attesissima sfida a San Siro tra Inter e Como - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Como: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 14ª giornata di Serie A. Secondo fantacalcio.it

Dove vedere Inter-Como, diretta tv e streaming del match - Como sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Lo riporta passioneinter.com

Dove vedere Inter-Como in diretta tv e streaming - Serie A, big match a San Siro tra l'Inter e il sorprendente Como di Fabregas: una delle partite più attese della nuova giornata di campionato, in palio punti importanti per Scudetto e Champions League ... Scrive goal.com

Inter–Como: dove vedere, probabili formazioni e pronostico del duello che profuma di alta classifica - Orario, dove vederla, analisi del momento delle squadre, probabili formazioni e pronostico dopo 13 giornate. Segnala tag24.it

Coppa Italia, le partite di oggi: Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia, orari e dove vederle in tv e in streaming - Coppa Italia 2025/2026: orari, programmazione e dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Si legge su sport.virgilio.it

Pronostico Inter-Como: punti europei in palio al Meazza, ma chi è il favorito? - Dopo la scorpacciata in Coppa Italia per i nerazzurri di Cristian Chivu non c'è tempo per tirare il fiato. msn.com scrive