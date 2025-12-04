Inter Como Chivu studia una nuova rivoluzione di formazione | ha già un 11 titolare in testa!

Inter News 24 Le ultime sulle sue idee. La marcia dell’Inter non prevede soste. Dopo aver ritrovato il sorriso e i risultati con le due vittorie consecutive ottenute contro il Pisa in campionato e il Venezia in Coppa Italia, Cristian Chivu è pronto a rimescolare nuovamente le carte. Per la sfida casalinga contro il Como, valida per la 14ª giornata di Serie A, l’allenatore rumeno ha in mente una nuova rotazione ragionata per gestire le energie e puntare al terzo successo di fila. Secondo quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, la formazione che scenderà in campo a San Siro vedrà il rientro in blocco dei “titolarissimi”. 🔗 Leggi su Internews24.com

