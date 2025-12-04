Inter Como Chivu studia una nuova rivoluzione di formazione | ha già un 11 titolare in testa!
Inter News 24 Le ultime sulle sue idee. La marcia dell’Inter non prevede soste. Dopo aver ritrovato il sorriso e i risultati con le due vittorie consecutive ottenute contro il Pisa in campionato e il Venezia in Coppa Italia, Cristian Chivu è pronto a rimescolare nuovamente le carte. Per la sfida casalinga contro il Como, valida per la 14ª giornata di Serie A, l’allenatore rumeno ha in mente una nuova rotazione ragionata per gestire le energie e puntare al terzo successo di fila. Secondo quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, la formazione che scenderà in campo a San Siro vedrà il rientro in blocco dei “titolarissimi”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Diouf scalpita per una maglia dal 1' in Inter Como Chivu tentato da quell'opzione - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, quanto #Diouf: il francese scala posizioni per il Como. #Chivu può sorridere anche per #Frattesi e #LuisHenrique Vai su X
Gazzetta – Inter, pronti altri cambi col Como: ecco l’undici titolare nella testa di Chivu - Prepara altri cambi Cristian Chivu per la sfida contro il Como di campionato: ecco il possibile undici titolare nerazzurro ... msn.com scrive
Infortunio Dumfries, altro allarme per Chivu: arrivano brutte notizie - L'Inter osserva con preoccupazione l'evoluzione del recupero di Denzel Dumfries dal problema alla caviglia: quando tornerà l'olandese. Come scrive spaziointer.it
Sky - Chivu studia una variante nell'11 anti-Venezia: ipotesi Diouf attaccante. E scalpita Cocchi - In attesa dell'ottavo di finale di Coppa Italia di questa sera contro il Venezia, Sky Sport ha abbozzato l'eventuale undici che Cristian Chivu potrebbe schierare contro i ... Come scrive msn.com
Nico Paz all’Inter, ecco come lo farebbe giocare Chivu - Le tre soluzioni, con un cambio modulo, che studia il tecnico nerazzurro Nico Paz continua a essere nei pensieri dell’Inter e dei suoi ... Secondo calciomercato.it
Inter-Venezia, le pagelle - Chivu, solo notizie positive nella notte dei rientri e degli esperimenti: da Diouf a Thuram, fioccano i 7 - Un po' di normalità a poco più di un mese dalla tragica mattinata di Fenegrò per il portiere spagnolo, subito coinvolto in costruzione dai compagni ... Riporta msn.com
CdS – Inter, il piano di Chivu come quello di Inzaghi? Si spera in una differenza - Non si è scalfito il desiderio di arrivare in fondo in ogni competizione, nonostante la brusca frenata nel finale ... msn.com scrive