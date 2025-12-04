Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino prosegue il proprio programma di lavoro in vista della sfida contro il Venezia, mantenendo costante l’intensità delle sedute e la concentrazione del gruppo. Lo staff tecnico ha impostato una serie di allenamenti ravvicinati che accompagneranno la squadra fino alla rifinitura, ancora da definire nei dettagli. L’obiettivo è arrivare al match con solidità, ritmo e continuità. In casa biancoverde si monitorano con attenzione le condizioni dei calciatori rimasti ai margini nelle ultime uscite. Cagnano, Manzi e Rigione, esclusi recentemente per scelta tecnica, sono in valutazione e potrebbero tornare tra i convocati qualora le prossime sedute offrissero indicazioni positive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Intensità e fiducia verso il Venezia: Biancolino punta sulle certezze