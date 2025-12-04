Integratori e prodotti per l’infanzia abbandonati in campagna | denunciato responsabile

NARDO’ – Integratori e prodotti per l’infanzia abbandonati nelle campagne di Nardò: a ritrovarli sono stati gli agenti della polizia locale in un terreno alla periferia della città, in località “La Lezza”, nei pressi della strada provinciale 110, al confine con il territorio della vicina Veglie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

