Intanto a Gaza

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi #gaza #genocidio #vignette #natangelo #ilfattoquotidiano

A Gaza, intanto, i giornalisti continuano a essere assassinati @ilmanifesto Vai su X

Da #Gaza la Jihad Islamica annuncia per questa sera il rilascio del corpo di un altro ostaggio. Intanto il ministro della difesa isreliano #Katz annuncia in un post l’ordine impartito all’esercito: “Distruggere tutti i tunnel di Hamas a Gaza”. #Tg1 Francesca Capova - facebook.com Vai su Facebook

Israele bombarda le tende degli sfollati a Gaza: uccisi sette civili, tra loro due bambini di 8 e 10 anni - Sette palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, nonostante il cessate il fuoco ... Lo riporta fanpage.it

Gaza, nuovi raid israeliani a Khan Yunis: ci sono anche bambini tra i morti - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan ... Come scrive tg.la7.it

Occhi su Gaza, diario di bordo #92 - La tregua continua a somigliare a un titolo letto da lontano, perché sul terreno i colpi non rispettano le sospensioni annunciate. lanotiziagiornale.it scrive

Gaza, superate le 70mila vittime. Unicef: ancora oltre 9mila bimbi a rischio malnutrizione - Nella giornata di sabato due fratellini di 10 e 12 anni sono stati uccisi da un drone israeliano a est di Khan Yuni ... Riporta ilsole24ore.com

Gaza flagellata da fame, freddo e dai missili di Israele: dov’è la pace di Trump? - La missione umanitaria della Global Sumud Flotilla era stata giudicata inutile in quanto, avevano assicurato la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, attraverso il governo ... Riporta cittanuova.it

La tregua che non c'è, ultime notizie da Gaza - Hamas restituisce un altro corpo, la CNN rivela nuove stragi di civili palestinesi, missili israeliani bersagliano un campo profughi ... Da msn.com