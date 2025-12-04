Insipido e noioso Disponibile da ieri su Netflix With Love Meghan - A Holiday Celebration scatena le critiche e si rivela un nuovo disastro per la Markle Proprio come le prime due serie

I l quotidiano inglese Independent lo ha definito insipido e privo di vera ispirazione. Il Daily Mail non gli ha assegnato neppure una stella. E il critico del Guardian si dice contento solo del fatto che, finito questo speciale, non ce ne saranno altri fino al prossimo anno. With Love, Meghan – A Holiday Celebration, da ieri disponibile su Netflix, avrebbe dovuto essere accolto come una celebrazione di tutto ciò che è il Natale in casa della Markle. Avrebbe dovuto far dimenticare il flop di visualizzazioni delle prime due serie e cementare l’accordo della duchessa con la piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Iodonna.it

