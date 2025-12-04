Insieme per la pace - Together for peace | a Padova un momento di silenzio arte e meditazione aperto a tutti
Il Comitato Diritti Umani di Padova con il patrocinio del Centro Scienze per la Pace – UniPI e in collaborazione con Popoli Insieme, Palpung Marpa Study Group e Stanza del Silenzio e dei Culti invita alla sua terza edizione della Veglia per la Pace che si terrà alle ore 20.45 presso la Chiesa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Camminare insieme significa costruire comunità. E una comunità solida sceglie la pace, il dialogo e la partecipazione. Sabato 6 dicembre – ore 10.00 Partenza dal Chiostro del Comune – Piazza Bernardi, Castel Bolognese Il Comune di Castel Bolognese - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #CEI #PrimaPagina Camminare insieme per essere profezia di pace Il Papa ad Assisi a conclusione dell’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana osservatoreromano.va/it/news/2025-1… Vai su X
Insieme per la pace - Aldo Peverini, allora giovane amico di Aldo Capitini partecipò alla Perugia- Si legge su rainews.it