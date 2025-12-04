Inseguimento per la Bolognina tra un' auto rubata e la polizia locale finisce in arresto

Un segnale di alt per un semplice controllo documenti in via Fioravanti e l’auto che non si ferma. È scattato così nel pomeriggio di martedì scorso, lungo le strade della Bolognina, un rocambolesco inseguimento con protagonisti gli agenti del reparto territoriale Navile della Polizia Locale e un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

