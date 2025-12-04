Inseguimento nella notte Arrestato un 43enne

Un vero e proprio inseguimento quello che nella serata di martedì, avrebbe coinvolto gli agenti della squadra volanti della polizia di stato di Reggio Emilia. Durante un posto di blocco in via Gorizia, gli agenti intimavano l'alt ad un'autovettura, con a bordo il solo conducente, che però anziché arrestare la marcia, accelerava all'improvviso dando vita ad un inseguimento molto pericoloso a causa del suo stile di guida estremamente spericolato dell'autista. Dopo qualche minuto il veicolo è stato fermato nei pressi dell'ingresso di un campo nomadi di via Da Genova, permettendo così agli operatori della polizia di stato di identificare il conducente, un 43enne italiano, pluripregiudicato per numerosi reati prevalentemente contro il patrimonio e la persona, che era soggetto di una misura di sorveglianza speciale con obbligo di rientro in abitazione alle ore 21:00.

