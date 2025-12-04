Inseguimento con patente scaduta Fuga spericolata con targa fai-da-te Denunciato dopo due incidenti

La targa l’aveva persa e se ne era costruita una con le sue mani. In più girava in auto senza patente. E quando si è visto scoperto, ha ingaggiato una fuga pericolosissima in mezzo alla gente. Un inseguimento ad alta tensione ha coinvolto nel tardo pomeriggio di dell’altro giorno una pattuglia della polizia locale che aveva appena notato un veicolo circolare con una targa un po’ fai-da-te. Alla vista della pattuglia, il conducente — un uomo di nazionalità italiana — si è dato alla fuga, costringendo gli agenti a intraprendere un inseguimento lungo le vie cittadine. La corsa si è conclusa solo dopo che il veicolo in fuga ha tamponato un’auto ie, subito dopo, è finito contro un veicolo parcheggiato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inseguimento con patente scaduta. Fuga spericolata con targa fai-da-te. Denunciato dopo due incidenti

