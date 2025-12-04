Innovazione | Opstart apre a lending crowdfunding senza wallet
(Adnkronos) – Opstart, private capital fintech hub italiano, compie un passo decisivo nel panorama fintech italiano: l’eliminazione definitiva dei portafogli virtuali grazie all’integrazione di Crowdlender (il portale di lending crowdfunding) all’interno della piattaforma e alla collaborazione con Banca Valsabbina. Una svolta che permette di investire in lending tramite un normale bonifico, senza aprire un wallet . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Innovazione: Opstart apre a lending crowdfunding senza wallet - Opstart, private capital fintech hub italiano, compie un passo decisivo nel panorama fintech italiano: l’eliminazione definitiva dei portafogli virtuali grazie all’integrazione di Crowdlender (il port ... Secondo adnkronos.com